Происшествия 30.05.2022 в 11:49

В Бурятии мужчина сел на два года в тюрьму за то, что обчистил спящего человека

Увидев в своем подъезде в стельку пьяного и явно небедного гостя, вор не смог удержаться от соблазна
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Текст: Номер один
В Бурятии мужчина сел на два года в тюрьму за то, что обчистил спящего человека
В то утро Дмитрий Клопов (имя, фамилия изменены) как обычно вышел в подъезд покурить. Каково же было его удивление, когда он увидел на лестничной площадке незваного гостя, судя по всему, явно небедного. 

Как выяснилось впоследствии, этот мужчина приходил в гости к друзьям, а после вечеринки, вызвав такси, вышел в подъезд. В ожидании водителя, он не заметил, как крепко уснул прямо на лестничной площадке. Рядом с беззащитно храпящим мужчиной лежал айфон, из кармана куртки призывно торчал дорогой кошелек, на запястье - наручные часы Apple Watch. А вокруг – никого.

Для неоднократно судимого (как раз-таки за кражи) и безработного 22-летнего парня эта картина предстала манной небесной. Удержаться от соблазна вор-рецидивист, конечно, не смог. Уже через несколько минут Дмитрий Клопов бросился шмонать карманы спящего, нашел электронные сигареты, которые тут же забрал, бесцеремонно снял с него часы, прикарманил айфон.

Обшаривая карманы и кошелек беззаботно спящего гостя, Дмитрий обнаружил, что налички при себе у мужчины почти не было. В кошельке наскребалось всего лишь 130 рублей, парень выгреб все содержимое, включая мелочь, и понял, что «маловато будет». Зайдя домой, он стал думать, как снять деньги с карточки спящего. План придумал быстро.

На банковской карте было полное имя владельца. По этим данным и по фото Дмитрий без труда нашел его личную страницу В Контакте, там же была указана точная дата рождения. Недолго думая Дмитрий ввел цифры даты рождения в качестве пароля на телефоне – аппарат тут же разблокировался. Далее вор зашел в приложение Сбербанк онлайн, где выбрал функцию восстановления пароля. После смены которого, проверил баланс – на счету было 3400 рублей. Дмитрий снял их в банкомате. «Выручку» тут же потратил на личные нужды.

Затем воришка сдал чужой телефон в пункт скупки техники, выручив за айфон 13 тысяч рублей. По словам Дмитрия, кошелек и часы он потерял.

Преступника полицейским удалось найти по горячим следам. В общей сложности ущерб был оценен почти в 50 тысяч рублей.

Советский районный суд признал Клопова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, г» ч.2 статьи с. 158 УК РФ и п. «г» ч. 3 с. 158 УК РФ (кража, совершенная: с причинением значительного ущерба гражданину; кража, совершенная с банковского счета).

Непогашенная судимость по еще пяти приговорам внесла свою лепту. Дмитрию придется отбыть реальный срок за решеткой.

- Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Клопову 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «Номер один» помощник прокурора Советского района Ольга Васильева.

В ходе следствия большая часть похищенного была возвращена, во время судебных заседаний Дмитрием также была возмещена стоимость невозвращенного имущества. Кроме того, с Клопова решено взыскать процессуальные издержки, связанные с адвокатом в сумме 20 тысяч рублей.
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