Происшествия 30.05.2022 в 12:18

Жителей Бурятии массово обманывают при аренде квартир

Мошенники берут предоплату и исчезают
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Текст: Константин Воронов
Жителей Бурятии массово обманывают при аренде квартир
В Улан-Удэ участились случаи мошенничества при аренде квартир. Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленники в соцсетях размещают объявления о сдаче в аренду квартир по низкой цене. Обязательным условием при этом указывается внесение предоплаты, однако после получения денег «арендодатели» перестают выходить на связь.

Так, 24 мая в полицию поступило сообщение от 23-летнего улан-удэнца. Молодой человек рассказал, что перечислил мошенникам три тысячи рублей в счет предоплаты за аренду квартиры по ул. Гагарина. После получения денег телефон «арендодателя» перестал отвечать.

На следующий день в полицию Улан-Удэ обратилась еще одна жительница республики с заявлением о подобном мошенничестве.

Жертвой таких же мошенников стала и 20-летняя жительница пригородного СНТ. Она также перечислила предоплату за аренду квартиры в размере трех тысяч рублей на указанный «хозяйкой» счет.

«По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция предупреждает: ни в коем случае не вносите оплату услуг без личной встречи с лицом, с которым хотите заключить сделку, и без подтверждения заранее оговоренных условий», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
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мошенничество аренда

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