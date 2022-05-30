Происшествия 30.05.2022 в 12:29
В Бурятии из-за вспышки инфекции выпускники пропустят ЕГЭ
Глава республики потребовал от подчиненных сделать выводы из происшествий
Текст: Константин Воронов
30 мая глава Бурятии начал очередное планерное совещание с разбора ситуаций по происшествиям после выпускных в школах. Алексей Цыденов заявил, что система контроля должна работать всегда, поручил провести «детальный разбор» ситуаций в Еравнинском и Селенгинском районах. Минобразования Бурятии и главам районов поручено усилить контроль за всеми школами в период проведения выпускных. Алексей Цыденов также отметил, что необходимо обеспечивать систему контроля постоянно.
«Все соответствующие разборы провести, по итогам разборов сделать выводы и не только выводы, но и организационные мероприятия. Все равно всех нужно держать в тонусе. Понятно, человеческий фактор присутствует всегда и везде. На то она и система контроля, которая должна быть всегда, чтобы минимизировать этот человеческий фактор. После драки кулаками не машут, но в данном случае надо махать, чтобы другим потом было неповадно. Коллеги, прошу – первое – сделать детальный разбор по Еравне и Селенгинскому району. Чтобы понимали ответственность, когда идут последние звонки, выпускные, особый контроль нужен. Потом это довести до всех, и всем коллегам обратить на это внимание, и всех причастных сориентировать, чтобы не допускалось такое. Сейчас все участники эпидпроцесса не будут допускаться к остальным детям, ЕГЭ в этом году не смогут пройти, также и пострадавшие в ДТП, судьбы у детей если не сломаны, но уже сорваны важные планы на будущее. Выпускные у нас каждый год, чтобы другие не повторяли такое, надо довести до каждого об ответственности за детей», - обратился к ответственным службам и руководителям образовательных учреждений Алексей Цыденов.
Об организации медицинской помощи пострадавшим доложила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
«С пострадавшими в ДТП в Еравнинском районе оперативно организовали медицинскую эвакуацию силами санитарной авиации. Госпитализировали четверых детей в детскую республиканскую больницу, один 18-летний пострадавший - в реанимации республиканской больницы им. Семашко. Сегодня утром, к сожалению, одна пострадавшая скончалась от полученных травм: нарастание симптома геморрагического шока, политравма. Остальные пациенты находятся в реанимации. Состояние их стабильное. Организовано постоянное взаимодействие со специалистами федерального центра в Москве», - рассказала министр.
Продолжается работа по локализации очага кишечной инфекции в Селенгинском районе.
«В результате эпидемиологического расследования установлено, что групповая вспышка в Селенгинском районе возникла в связи с употреблением блюд, инфицированных возбудителем сальмонеллёза и приготовленных с грубейшими нарушениями. Блюда готовились родителями, были нарушены условия хранения, технологии приготовления, правил личной гигиены. Кроме этого, блюда содержали компоненты, не рекомендуемые для питания организованных групп: субпродукты, многокомпонентные салаты с соусом и т.д. На сегодняшний день получают лечение 45 человек, медицинское наблюдение ведется за 116 контактными лицами. К сожалению, среди пострадавших – выпускники 9 и 11 классов, которые из-за данной вспышки вынуждены пропустить сдачу экзаменов в установленные сроки. Эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи группового очага, а также противоэпидемические мероприятия продолжаются», - отметил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Все соответствующие разборы провести, по итогам разборов сделать выводы и не только выводы, но и организационные мероприятия. Все равно всех нужно держать в тонусе. Понятно, человеческий фактор присутствует всегда и везде. На то она и система контроля, которая должна быть всегда, чтобы минимизировать этот человеческий фактор. После драки кулаками не машут, но в данном случае надо махать, чтобы другим потом было неповадно. Коллеги, прошу – первое – сделать детальный разбор по Еравне и Селенгинскому району. Чтобы понимали ответственность, когда идут последние звонки, выпускные, особый контроль нужен. Потом это довести до всех, и всем коллегам обратить на это внимание, и всех причастных сориентировать, чтобы не допускалось такое. Сейчас все участники эпидпроцесса не будут допускаться к остальным детям, ЕГЭ в этом году не смогут пройти, также и пострадавшие в ДТП, судьбы у детей если не сломаны, но уже сорваны важные планы на будущее. Выпускные у нас каждый год, чтобы другие не повторяли такое, надо довести до каждого об ответственности за детей», - обратился к ответственным службам и руководителям образовательных учреждений Алексей Цыденов.
Об организации медицинской помощи пострадавшим доложила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
«С пострадавшими в ДТП в Еравнинском районе оперативно организовали медицинскую эвакуацию силами санитарной авиации. Госпитализировали четверых детей в детскую республиканскую больницу, один 18-летний пострадавший - в реанимации республиканской больницы им. Семашко. Сегодня утром, к сожалению, одна пострадавшая скончалась от полученных травм: нарастание симптома геморрагического шока, политравма. Остальные пациенты находятся в реанимации. Состояние их стабильное. Организовано постоянное взаимодействие со специалистами федерального центра в Москве», - рассказала министр.
Продолжается работа по локализации очага кишечной инфекции в Селенгинском районе.
«В результате эпидемиологического расследования установлено, что групповая вспышка в Селенгинском районе возникла в связи с употреблением блюд, инфицированных возбудителем сальмонеллёза и приготовленных с грубейшими нарушениями. Блюда готовились родителями, были нарушены условия хранения, технологии приготовления, правил личной гигиены. Кроме этого, блюда содержали компоненты, не рекомендуемые для питания организованных групп: субпродукты, многокомпонентные салаты с соусом и т.д. На сегодняшний день получают лечение 45 человек, медицинское наблюдение ведется за 116 контактными лицами. К сожалению, среди пострадавших – выпускники 9 и 11 классов, которые из-за данной вспышки вынуждены пропустить сдачу экзаменов в установленные сроки. Эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи группового очага, а также противоэпидемические мероприятия продолжаются», - отметил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии