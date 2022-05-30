В Улан-Удэ автомобиль сбил школьника на электросамокате

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием 17-летнего подростка.«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Бабушкина водитель автомобиля «Хонда» сбил подростка на электросамокате. В результате ДТП учащийся 11-го класса доставлен в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи», - сообщили в Госавтоинспекции.Как отметили в ГИБДД, за последние 2 недели это уже третье происшествие с участием граждан на электросамокатах.Фото: ГИБДД Бурятии