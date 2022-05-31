Происшествия 31.05.2022 в 08:24

Житель Бурятии спалил баню ненавистной родственницы

Так мужчина решил отомстить за написанное на него заявление в полицию
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии спалил баню ненавистной родственницы
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Новоильинск, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее неоднократно судимый обвиняемый из чувства мести поджег баню родственницы своей сожительницы, написавшей на него заявление в полицию.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с осужденного ущерба в размере свыше 90 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com
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