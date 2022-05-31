Житель Бурятии спалил баню ненавистной родственницы

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Новоильинск, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее неоднократно судимый обвиняемый из чувства мести поджег баню родственницы своей сожительницы, написавшей на него заявление в полицию.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с осужденного ущерба в размере свыше 90 тыс. рублей.Фото: pixabay.com