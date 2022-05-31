Жители Бурятии украли ограду памятника

МВД Бурятии возбудило уголовное дело по факту кражи ограждения памятника в Кяхте. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.«При отработке близлежащей территории и опросе владельцев пункта металоприема полицейские обнаружили в одном из пунктов металлические составляющие ограждения. Выяснив у хозяина личность граждан, сдавших металл, сотрудники полиции задержали подозреваемых – двух местных жителей 34 и 28 лет», - рассказали в МВД.Злоумышленники признались, что занимаются поиском черного и цветного металла для последующего сбыта. Проходя мимо памятника, товарищи решили похитить ограждение. Разобрав конструкцию, они сдали металлические части в пункт приема, однако деньги за них так и не успели получить – были задержаны полицией.Как отметили в МВД, один из злоумышленников официально трудоустроен, другой не имеет постоянного дохода.Фото: «Номер один»