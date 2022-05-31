В Бурятии злостную алиментщицу отправили за решетку

В Прибайкальском районе злостная неплательщица алиментов за уклонение от исправительных работ приговорена к лишению свободы. Как сообщили в УФССП Бурятии, в 2021 году 35-летнюю женщину признали виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание своей дочери. Суд приговорил ее к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.«Уголовно-исправительная инспекция выдала предписание о явке осужденной для трудоустройства, однако в установленный срок женщина в инспекцию не явилась. В связи со злостным нарушением сотрудники инспекции обратились в суд с представлением о замене ранее вынесенного наказания. Суд данные требования удовлетворил, неотбытая часть наказания заменена на 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении»», - сообщили в ведомстве.В УФССП уточнили, что в 2021 в Прибайкальском районе наказание с исправительных работ на реальный срок лишения свободы заменено у 5 алиментообязанных граждан. Сейчас на подходе рассмотрение еще четырех подобных дел.Всего за 4 месяца этого года к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов привлечено 207 нерадивых родителей, из них повторно к уголовной ответственности привлечено 65 граждан.Фото: «Номер один»