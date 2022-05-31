В Улан-Удэ собаки продолжают терроризировать горожан

В Улан-Удэ за прошедшие выходные зафиксировано четыре нападения хозяйских собак на людей, сообщили в мэрии города.«Владельцы собак по всем случаям установлены. В настоящее время сотрудники Управления административного контроля готовят материалы в отношении хозяев для привлечения к административной ответственности», - рассказали в городской администрации.В мэрии напомнили, что за нарушение правил выгула животных грозит административный штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.Всего с начала года в Улан-Удэ отловлено 3007 безнадзорных собак. Из них на прежние места обитания возращено 434 безнадзорных животных, 630 собак переданы новым владельцам и на содержание в организации.Фото: pixabay.com