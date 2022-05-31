Происшествия 31.05.2022 в 10:54

В Улан-Удэ грабитель выдал себя опущенной головой

Мужчина находился в розыске за преступление, совершенное в Иркутской области
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ грабитель выдал себя опущенной головой
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 42-летнего ранее судимого жителя Иркутской области, находящегося в федеральном розыске за грабеж в Усть-Кутском районе.

«На ул. Норильская сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который при виде правоохранителей опустил голову и отвернулся. В ходе проверки личности по информационной базе данных было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Как выяснилось, после совершения преступления гражданин переехал в Бурятию, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Мужчину доставили в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии
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