Жительница Бурятии потеряла полмиллиона рублей на покупке квадроцикла

28 мая в полицию Бурятии обратилась 30-летняя жительница Мухоршибирского района с заявлением о мошенничестве.Как рассказали в МВД Бурятии, сельчанка планировала приобрести квадроцикл. На популярном сайте купли-продажи девушка нашла объявление и позвонила по указанному номеру. Продавец не стал скрывать, что находится в Самарской области, однако сможет оформить доставку квадроцикла в Бурятию после перевода денег. Сельчанка, усомнившись, попросила гарантии для осуществления финансовой операции, и хозяин прислал ей поданную заявку в транспортную компанию на доставку груза.Девушка позвонила в компанию для уточнения информации, но получила ответ, что действительно, заявка на отправление имеется, но самого груза нет. Покупательница, усомнившись, снова позвонила продавцу. Однако он уверил ее, что уже находится на территории компании перевозчика и отправит товар, как только она переведет ему 490 тысяч рублей.Девушка перевела сбережения по указанному счету, однако груз ей так и не поступил. Сельчанка дозвонилась до продавца, и он вновь уверил о скорой отправке товара, а вскоре выключил телефон. Спустя несколько дней, поняв, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию.«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников», - сообщили в МВД.Фото: pixabay.com