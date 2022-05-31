Происшествия 31.05.2022 в 16:50
Житель Бурятии нашел на свалке артиллерийские снаряды
Мужчина сразу сообщил о находке правоохранителям
Текст: Константин Воронов
Сегодня в километре от поселка Онохой местный житель, проходя мимо свалки, заметил разбросанные снаряды. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.
«На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы является артиллерийскими снарядами различного калибра со следами коррозии», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Найденные снаряды передадут военным саперам для последующей утилизации.
Фото: Росгвардия Бурятии
«На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы является артиллерийскими снарядами различного калибра со следами коррозии», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Найденные снаряды передадут военным саперам для последующей утилизации.
Фото: Росгвардия Бурятии
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