Житель Бурятии нашел на свалке артиллерийские снаряды

Сегодня в километре от поселка Онохой местный житель, проходя мимо свалки, заметил разбросанные снаряды. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.«На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы является артиллерийскими снарядами различного калибра со следами коррозии», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Найденные снаряды передадут военным саперам для последующей утилизации.Фото: Росгвардия Бурятии