Происшествия 31.05.2022 в 16:50

Житель Бурятии нашел на свалке артиллерийские снаряды

Мужчина сразу сообщил о находке правоохранителям
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии нашел на свалке артиллерийские снаряды
Сегодня в километре от поселка Онохой местный житель, проходя мимо свалки, заметил разбросанные снаряды. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

«На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы является артиллерийскими снарядами различного калибра со следами  коррозии», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Найденные снаряды передадут военным саперам для последующей утилизации.

Фото: Росгвардия Бурятии
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