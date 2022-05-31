Житель Бурятии зарезал напарника в ответ на просьбу вести себя потише

28 мая около полуночи в жилом доме в селе Тохой произошло убийство 57-летнего мужчины. По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия правоохранители задержали 40-летнего напарника покойного, с которым они вместе работали на пилораме. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый работал в селе Тохой у одного местного предпринимателя, занимающегося заготовкой и обработкой древесины. Вечером 28 мая он с другими работниками в доме у напарника, расположенного возле пилорамы, распивал спиртное. Около полуночи хозяин стал готовиться ко сну и попросил собутыльников быть тише. Обвиняемому не понравились прозвучавшие требования. При выяснении отношений между пьяными мужчинами возникла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый схватил нож и нанес им удары в грудь и живот противника. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Злоумышленник выскочил на улицу и убежал. Он спрятал нож, но спустя некоторое время одумался и вернулся обратно. В доме уже находился владелец пилорамы, который вызвал полицию. Обвиняемый больше не пытался скрыться, и вскоре был задержан прибывшей следственно-оперативной группой.«В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в Следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии