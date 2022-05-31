Происшествия 31.05.2022 в 18:38

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении четырех членов наркобанды

Преступное сообщество распространяло наркотики и психотропные вещества
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении четырех членов наркобанды
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ вынес приговор в отношении 4 участников преступного сообщества, в составе которого они покушались на сбыт, а также сбыт психотропных веществ и наркотических средств в значительном, крупном размерах.

Судом установлено, что «данное преступное сообщество распространяло наркотические средства и психотропные вещества на территории г. Улан-Удэ с 2019 года, путем организации тайников с активным использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обмена информацией о совершаемых преступлениях между участниками, общения с покупателями, получения безналичных платежей в качестве оплаты за реализуемые наркотические средства и психотропные вещества». 

Организованное преступное сообщество имело слаженную структуру и делилось на подгруппы, в которой каждый участник исполнял свои строго определенные функции. 

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал виновными 4 местных жителей Республики Бурятия и назначил наказание за совершенные преступления от 5 лет до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщила "Номер один" помощник прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Юлия Афанасьева.

Приговор вступил в законную силу. 

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В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении четырех членов наркобанды
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