В Бурятии сгорела школа, где учились трое детей

«Пожар был ликвидирован на площади 104 квадратных метров. В результате сгорела кровля по всей площади школы, произошло обрушение потолочного перекрытия. По уточненным данным, в начальной школе обучалось 3 детей, которые были распущены на каникулы. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.







Вечером 31 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании начальной школы в селе Боксон Окинского района. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела крыша здания.Предполагаемая причина возгорания - аварийный режим работы электрических сетей.Фото: МЧС Бурятии