Происшествия 01.06.2022 в 09:23

В Бурятии сгорела школа, где учились трое детей

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорела школа, где учились трое детей
Вечером 31 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании начальной школы в селе Боксон Окинского района. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела крыша здания.

«Пожар был ликвидирован на площади 104 квадратных метров. В результате сгорела кровля по всей площади школы, произошло обрушение потолочного перекрытия. По уточненным данным, в начальной школе обучалось 3 детей, которые были распущены на каникулы. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.


Предполагаемая причина возгорания - аварийный режим работы электрических сетей.

Фото: МЧС Бурятии
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