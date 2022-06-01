Светофор в центре Улан-Удэ стал жертвой ДТП

«Сразу же на место аварии была направлена оперативно-выездная бригада, чтобы наладить работу светофорного объекта. На данный момент светофорная стойка демонтирована, пешеходный светофор перенесён на соседнюю стойку. Светофор работает в штатном режиме», - сообщили в Горсвете.







31 мая в Улан-Удэ на перекрестке улиц Смолина и Кирова произошло ДТП. При этом одна из попавших в аварию машин сбила стойку пешеходного светофора.Как отметили в ведомстве, за 5 месяцев этого года в городе в результате ДТП сбили 8 опор наружного освещения и 3 светофорные стойки. Это на 4 опоры меньше чем в прошлом 2021 году.Фото: «Весь Улан-Удэ», Горсвет