Происшествия 01.06.2022 в 11:53

Светофор в центре Улан-Удэ стал жертвой ДТП

В него врезался один из попавших в аварию автомобилей
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Текст: Константин Воронов
Светофор в центре Улан-Удэ стал жертвой ДТП
31 мая в Улан-Удэ на перекрестке улиц Смолина и Кирова произошло ДТП. При этом одна из попавших в аварию машин сбила стойку пешеходного светофора.

«Сразу же на место аварии была направлена оперативно-выездная бригада, чтобы наладить работу светофорного объекта. На данный момент светофорная стойка демонтирована, пешеходный светофор перенесён на соседнюю стойку. Светофор работает в штатном режиме», - сообщили в Горсвете.


Как отметили в ведомстве, за 5 месяцев этого года в городе в результате ДТП сбили 8 опор наружного освещения и 3 светофорные стойки. Это на 4 опоры меньше чем в прошлом 2021 году.

Фото: «Весь Улан-Удэ», Горсвет
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