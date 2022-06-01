Происшествия 01.06.2022 в 14:40

В Улан-Удэ испуганный вор подбросил хозяину похищенные инструменты

Но это не спасло его от уголовной ответственности
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ испуганный вор подбросил хозяину похищенные инструменты
29 мая в полицию Улан-Удэ обратилась 67-летняя горожанка. Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее жилище и похитил электроинструменты и продукты. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

«Оперативники выяснили, что кражу совершил 52-летний мужчина, проживающий в одном из СНТ города. Оказалось, что незадолго до преступления потерпевшая вернулась домой с работы и обнаружила, что ее сожитель и подозреваемый распивают спиртное в доме. Это ей не понравилось, и она выгнала гостя из дома. Затем женщина вместе с сожителем уехала в центр города по личным делам», - рассказали в МВД Бурятии.

Злоумышленник же вернулся, желая продолжить застолье, но обнаружил, что дома никого нет. Тогда он разбил стекло на веранде и влез в жилище. На глаза ему попались шуруповерт и болгарка, после чего он заглянул в хозяйский холодильник и покинул место преступления. Через пару дней злоумышленник узнал, что женщина написала заявление в полицию, а он находится под подозрением. Улучив момент, когда дома никого не было, он подбросил инструменты обратно. Но это ему не помогло. Оперативники задержали злоумышленника, в ходе допроса он во всем сознался.

«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, в настоящее время нигде не работает, перебиваясь случайными заработками, ведет асоциальный образ жизни. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Имущество, за исключением съеденных продуктов, возвращено владелице», - сообщили в полиции.

Фото: «Номер один»
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кража

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