Происшествия 01.06.2022 в 15:33

В Бурятии попытка обмена коня на баранов закончилась поножовщиной

Работник фермы зарезал гостя, который предложил ему невыгодную сделку
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии попытка обмена коня на баранов закончилась поножовщиной
Вечером 31 мая в жилом строении на животноводческой стоянке в местности «Узур» возле села Гэгэтуй произошло убийство 35-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего работника фермы. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый вместе с сожительницей проживал и работал на животноводческой стоянке, где они ухаживали за стадом овец. 31 мая женщина уехала в райцентр по делам, где познакомилась с мужчиной. Вместе они приобрели алкоголь, вернулись на ферму и втроем стали употреблять спиртное.

Вскоре женщина, опьянев, ушла спать. Мужчины оставались за столом. В этот момент гость стал настойчиво предлагать собутыльнику обменять своего коня на четырех баран. Однако ввиду неравноценности такого обмена работник фермы ответил отказом. Из-за этого, а также ввиду непристойного поведения гостя между мужчинами вскоре произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил со стола нож и нанес им удар противнику в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого мужчина вызвал полицию и оставался на ферме до приезда следственно-оперативной группы.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения в убийстве и заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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