Загадочное убийство в Санаге

Прошло больше года с той поры, как умер от страшных травм 48-летний житель улуса Санага (Закаменский район). Обстоятельства его загадочной смерти по сей день являются невыясненными. Расследование велось очень долго, после чего сначала появилась версия о том, что мужчину сбила машина, а потом что инвалида детства изуверски до смерти избил его же родственник.И сами потерпевшие, и все односельчане уверены в невиновности обвиняемого. На этой неделе его судьбу решит суд присяжных. Что само по себе является редкостью для нашей республики.Год назад 22 мая жители республики праздновали школьные выпускные. В маленьком улусе Санага тоже царила праздничная суета, оживленная суматоха, люди общались, поздравляли друг друга, в улус приезжали гости. Несмотря на запрет продажи спиртного, в местном магазине, по словам сельчан, алкоголь активно продавали.Вечером, примерно в полвосьмого, житель Санаги 48-летний Батор Бадмаев вышел из дома и отправился в магазин. Позднее выяснилось, что мужчина купил спиртное. Выпивал он с несколькими знакомыми. В том числе со своим зятем Олегом Цыреновым. Жили родственники в одном доме. Но Олег домой вернулся вовремя, а Батор куда-то запропастился. Вскоре на родственников вышли односельчане и сказали, что видели Батора лежащим на земле в пьяном состоянии недалеко от магазина на улице Молодежной.- Мне позвонили, я отправила Олега вместе с племянницей, чтобы брата забрали, - рассказывает сестра погибшего Марина Бадмаева. – Они пришли, хотели поднять, он не встает ни в какую, что-то бормочет. Потом погрузили его в машину, дома уложили спать. На ногах ниже колен содрана кожа и на лбу царапина. У нас и раньше было, что он мог упасть, удариться лбом, поэтому решили, что ничего страшного. Часов в пять утра я пошла в туалет, слышу – стонет. Подошла, спрашиваю: «Тебя избили, что ли? Что случилось?». Он бормочет что-то по-бурятски: мол, машина ехала. Я ничего не поняла, подумала, пусть проспится, утром все расскажет. А утром, в семь часов, он уже был холодный.Сестры рассказали правоохранительным органам обо всем, что случилось. Другая сестра Батора Ольга Бадмаева даже лично нашла свидетелей – тех, кто видел ее брата в последние часы его жизни. Так вышло, что одним из таких людей был именно зять погибшего Олег. Об этом Ольга тоже рассказала следствию, не подозревая, что вскоре именно ее показания станут одним из оснований, чтобы заподозрить Цыренова в убийстве.- Расследования вообще не было, можно сказать. Все с моих слов они делали. Я рассказала им все полностью. И больше они ни на шаг вперед не ушли. Никого не нашли. Я всех пофамильно, поименно назвала. Кто и что видел, кто в какую сторону шел. Свидетелей всех нашла сама. Сейчас жалею, зря рассказала. Думала, что быстрее будут расследовать, если помогу, и найдут убийцу. А оказалось, наоборот все, - говорит Ольга Бадмаева.По словам сестер, в первое время у следствия главной была версия о том, что их брата сбила машина, покинув место ДТП. Посмертная экспертиза выявила, что Батор умер от многочисленных внутренних травм, не совместимых с жизнью. У мужчины была травма грудной клетки и живота, перелом грудины, сломано пять ребер с обеих сторон, разрыв легкого, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и другие травмы.- Сначала после экспертизы нам следователи сказали, что это ДТП. Забрали вещи брата на экспертизу, пояснив, что там могли остаться следы от краски машины. А сейчас версия у них другая. Следователь приезжал, почему-то кричал на меня, что я слухи распускаю, что надо было сразу обвинить, посадить. Я просила поискать еще свидетелей, ответили: «вам надо, вы и ищите», - говорит Ольга.Олега Цыренова забрали в отдел. По словам сестер, он сразу начал просить полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Именно под этим предлогом мужчину повезли в Улан-Удэ. Однако до полиграфа так и не доехали, зато уже на следующий день Олег дал признательные показания следователям.- Я у него спросила, почему признание написал, он ответил: «Они на меня давили», - утверждает Ольга.Почти сразу же он попытался отозвать свои показания и заявил, что не избивал Батора. Но было уже поздно – его заключили под стражу.Марина Бадмаева, гражданская жена Цыренова и родная сестра погибшего Батора, уверена, что Олег не мог совершить то, в чем его обвиняют. Такого же мнения придерживаются и другие родственники погибшего, да и односельчане.- Олег выпивал только по праздникам. А так всегда дома, работал по хозяйству, по улусу никогда не гулял. Они вместе с Батором все делали. Он его опекал. Мой брат был инвалидом детства. Они дружно жили. Вы видели причину смерти? Там столько переломов, контузия, разве мог обычный человек так избить его? Это же каким надо быть шварценеггером! – недоумевает Марина Бадмаева.Адвокат Петр Раднаев, защищающий права Олега Цыренова, признается, что редко в его практике было такое, чтобы в виновность обвиняемого не верила не только сторона защиты, но также и потерпевшие. Впрочем, мнение родственников в данном случае не играет ключевой роли. Как считает правозащитник, расследование проведено некачественно и не в должном объеме, обвинение в особо тяжком преступлении в основном базируется лишь на признательных показаниях обвиняемого.- По версии обвинения, Олег Цыренов наносил удары руками, ногами и неустановленным предметом, предположительно палкой. Нанесено не менее 24 воздействий, из которых лишь два повлекли смерть человека – перелом грудины и ребер с обеих сторон, причинив политравму. Тем временем у Олега Цыренова на обеих ногах проведена операция. У него проблемы с суставами. Допрошенный в ходе следствия травматолог подтвердил, что нанесение ударов ногами было бы для такого пациента крайне затруднительно и болезненно. Кроме того, у мужчины зрение минус восемь, а в Санаге нет уличного освещения. Как мог пожилой мужчина в таком состоянии избить человека? В ходе следствия мы просили провести ситуационную медико-криминалистическую экспертизу, которая могла бы ответить на вопрос - мог ли вообще Олег наносить удары ногами. В том числе с таким зрением и в кромешной тьме. Но нам отказали.Адвокат рассчитал время, в течение которого Батор получил те самые, ставшие впоследствии смертельными травмы.- Сопоставив показания, по версии следствия, преступление моим подзащитным совершено в течение примерно пяти минут. Плюс-минус две минуты. Возможно ли человеку за столь короткий промежуток времени нанести такие страшные повреждения? Тем более что этот человек плохо видит и с больными ногами? Даже если он был пьян? Но, допустим, все так и было. По версии обвинения, Олег наносил удары ногами, обутыми в ботинки. Ботинки изъяли в ходе следствия. При этом ни на обуви, ни на кофте крови потерпевшего не обнаружено. Причем проводилась даже не биологическая, а генетическая экспертиза. Профессионалы знают, что смыть кровь практически невозможно, какие-то фрагменты в любом случае останутся. Но в нашем случае никаких следов не найдено. Как и не было следов от избиения на руках обвиняемого. Некую палку, которой якобы избивали погибшего и на которой были бы следы крови, следствие также не нашло и не представило, - говорит Петр Раднаев.Как считает адвокат, характер травм говорит о том, что они могли стать следствием наезда машины.- Экспертиза выявила причину смерти. Но для того, чтобы понять, могло ли ДТП стать причиной таких травм, нужно задавать соответствующие вопросы. О чем мы просили в ходе следствия. Нужно было задать вопрос – характерны ли данные травмы для ДТП, и эксперт бы ответил, например: «Что да, не исключено». Но таких вопросов следователи не задавали, - утверждает Петр Раднаев.По словам адвоката, в этом деле вопросов больше, чем ответов. Даже несмотря на то, что расследование длилось год и зафиксирована волокита.- Здесь вопрос как к качеству расследования, так и к доказательствам, приведенным со стороны обвинения. Фактически на самом деле доказательств того, что именно мой подзащитный совершил преступление, крайне мало. Во-первых, преступление произошло больше года назад. И, кроме его первых признательных показаний, на наш взгляд, полученных с нарушением закона, по делу больше ничего нет. Ни одного очевидца совершенного преступления. Ничего.Тем не менее царица доказательств во все времена – это признание самого обвиняемого. Однако Петр Раднаев считает, что такие показания нельзя брать в расчет.- После вскрытия трупа моего подзащитного допросили в качестве свидетеля и отпустили домой. Но потом резко задержали. Повезли в Улан-Удэ будто бы на психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, но по пути оказали давление, и Цыренов вынужденно признался в совершении преступления. На следующий день он от признательных показаний отказался. Кроме того, мой подзащитный все-таки прошел психофизиологическое исследование, показавшее, что ему ничего не известно об обстоятельствах нанесения телесных повреждений Бадмаеву. Но мы понимаем, что такое исследование не доказательство и ни одна из сторон не может использовать эти данные в суде.С учетом всех вышеозвученных моментов и вопросов обвиняемый и его защитник ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. С 23 мая начались судебные слушания, которые завершатся 3 июня. Если хотя бы трое из шести присяжных решат, что обвиняемый невиновен, то он будет считаться оправданным.В бурятском Следкоме давать подробные комментарии до окончания судебного процесса отказались. Тем не менее в пресс-службе пояснили, что «доводы о якобы скрытом наезде транспортного средства на потерпевшего опровергнуты результатами судебно-медицинской экспертизы. Результаты экспертизы и других доказательств будут оцениваться судом и присяжными».Фото: pixabay.com