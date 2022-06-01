Происшествия 01.06.2022 в 18:27

В Улан-Удэ парень жестоко избил свою девушку

Родственники пострадавшей боятся, что он может уйти от ответственности
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ парень жестоко избил свою девушку
В ночь с 30 на 31 мая в Улан-Удэ была зверски избита 20-летняя девушка. По словам сестры пострадавшей, ее избил парень и, выкинув из машины, скрылся. Девушку доставили на «скорой» в больницу.  

- Сестра была со своим парнем Денисом и его другом. Денис был пьян. В районе улицы Модогоева он избил сестру, выкинул из машины, забрал ее телефон. Ее доставила в больницу скорая помощь.  У нее сломано ребро, ноги, зашита голова, изуродовано лицо. По телу ссадины и царапины. Денис сначала скрывался, сейчас его нашла полиция. Он дает лживые показания, будто бы он случайно задел сестру машиной, когда дрифтовал. Но сестра вчера очнулась и из реанимации позвонила маме и рассказала, как все было на самом деле. Вы понимаете, она молодая девушка, а все лицо теперь будет в шрамах! Я разговаривала с лечащим врачом, мне сказали, что у нее рассечение лба, порвана губа, зашита голова, - возмущается сестра пострадавшей. 

По словам родственников пострадавшей, после произошедшего им звонят родственники парня и угрожают. 

- Его родственники звонят мне. Какая-то старшая сестра. Угрожала мне. Говорит, мол, не дай бог посадят Дениса, тебе не будет жизни. Еще они врут, что там вместе с ними якобы была его сестра, но это ложь! Я очень надеюсь, что он не уйдет от ответственности, несмотря на то, что сейчас дает лживые показания полицейским, - надеется сестра избитой девушки. 

В МВД по РБ подтвердили – сообщение о таком случае к ним поступало. 

- У нас имеется сообщение из медицинского учреждения, а также сообщение от родственников пострадавшей девушки. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. 

Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ парень жестоко избил свою девушку
01.06.2022 в 18:27
В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом
01.06.2022 в 17:31
В Улан-Удэ выросли цены на хлеб
01.06.2022 в 16:36
МегаФон проанализировал цифровые привычки детей
01.06.2022 в 16:12
Жители Улан-Удэ выиграли суд у мэрии
01.06.2022 в 15:42
В Улан-Удэ в честь Дня защиты детей депутат горсовета открыл новые спортивные площадки
01.06.2022 в 15:36
В Бурятии попытка обмена коня на баранов закончилась поножовщиной
01.06.2022 в 15:33
В Улан-Удэ изменили Генплан
01.06.2022 в 15:19
Проект Улан-Удэнского горсовета победил в международном конкурсе
01.06.2022 в 15:08
Секрет здорового желудка – в правильном образе жизни
01.06.2022 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
В Бурятии попытка обмена коня на баранов закончилась поножовщиной
Работник фермы зарезал гостя, который предложил ему невыгодную сделку
01.06.2022 в 15:33
В Улан-Удэ испуганный вор подбросил хозяину похищенные инструменты
Но это не спасло его от уголовной ответственности
01.06.2022 в 14:40
В Забайкалье при посадке скапотировал самолет ТВС-2МС
На борту воздушного судна находилось двое детей, при посадке никто не пострадал
01.06.2022 в 12:17
Светофор в центре Улан-Удэ стал жертвой ДТП
В него врезался один из попавших в аварию автомобилей
01.06.2022 в 11:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru