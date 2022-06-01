В Улан-Удэ парень жестоко избил свою девушку

В ночь с 30 на 31 мая в Улан-Удэ была зверски избита 20-летняя девушка. По словам сестры пострадавшей, ее избил парень и, выкинув из машины, скрылся. Девушку доставили на «скорой» в больницу.- Сестра была со своим парнем Денисом и его другом. Денис был пьян. В районе улицы Модогоева он избил сестру, выкинул из машины, забрал ее телефон. Ее доставила в больницу скорая помощь. У нее сломано ребро, ноги, зашита голова, изуродовано лицо. По телу ссадины и царапины. Денис сначала скрывался, сейчас его нашла полиция. Он дает лживые показания, будто бы он случайно задел сестру машиной, когда дрифтовал. Но сестра вчера очнулась и из реанимации позвонила маме и рассказала, как все было на самом деле. Вы понимаете, она молодая девушка, а все лицо теперь будет в шрамах! Я разговаривала с лечащим врачом, мне сказали, что у нее рассечение лба, порвана губа, зашита голова, - возмущается сестра пострадавшей.По словам родственников пострадавшей, после произошедшего им звонят родственники парня и угрожают.- Его родственники звонят мне. Какая-то старшая сестра. Угрожала мне. Говорит, мол, не дай бог посадят Дениса, тебе не будет жизни. Еще они врут, что там вместе с ними якобы была его сестра, но это ложь! Я очень надеюсь, что он не уйдет от ответственности, несмотря на то, что сейчас дает лживые показания полицейским, - надеется сестра избитой девушки.В МВД по РБ подтвердили – сообщение о таком случае к ним поступало.- У нас имеется сообщение из медицинского учреждения, а также сообщение от родственников пострадавшей девушки. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.