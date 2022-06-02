Происшествия 02.06.2022 в 08:22

В Улан-Удэ ужесточили наказание водителю, сбившему двух девочек в Зверосовхозе

Мужчина проведет 8 лет в колонии общего режима
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ужесточили наказание водителю, сбившему двух девочек в Зверосовхозе
Прокуратуре Бурятии удалось обжаловать приговор пьяному водителю, который в июне 2020 года сбил двух 13-летних девочек в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. Одна из них погибла на месте, вторая получила тяжелые травмы и проходила длительное лечение. Также в аварии серьезные травмы получил пассажир иномарки.

По приговору Октябрьского райсуда 41-летний виновник ДТП получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски о взыскании с мужчины в пользу потерпевших 800 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

«Посчитав наказание чрезмерно мягким, прокурор оспорил судебный акт. Верховный суд Бурятии приговор райсуда отменил, постановил апелляционный приговор, назначив осужденному более строгое наказание – 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре.

Фото: ГИБДД Бурятии
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