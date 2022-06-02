Происшествия 02.06.2022 в 08:38
В Бурятии будут судить директора дома культуры
Женщину обвиняют в превышении полномочий
Текст: Константин Воронов
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из домов культуры Курумканского района. Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
«По версии следствия, обвиняемая, занимая должность директора учреждения, приняла работы по капитальному ремонту сельского дома культуры, производимые в рамках реализации национального проекта «Культура». При подписании документов директор знала, что работы выполнены в меньшем объеме и с отклонениями от сметного расчета. Ущерб бюджету муниципального образования составил 677 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Для возмещения вреда, причиненного преступлением, на автомашину обвиняемой наложили арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в Баргузинский райсуд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
«По версии следствия, обвиняемая, занимая должность директора учреждения, приняла работы по капитальному ремонту сельского дома культуры, производимые в рамках реализации национального проекта «Культура». При подписании документов директор знала, что работы выполнены в меньшем объеме и с отклонениями от сметного расчета. Ущерб бюджету муниципального образования составил 677 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Для возмещения вреда, причиненного преступлением, на автомашину обвиняемой наложили арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в Баргузинский райсуд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»