В Бурятии будут судить директора дома культуры

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из домов культуры Курумканского района. Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).«По версии следствия, обвиняемая, занимая должность директора учреждения, приняла работы по капитальному ремонту сельского дома культуры, производимые в рамках реализации национального проекта «Культура». При подписании документов директор знала, что работы выполнены в меньшем объеме и с отклонениями от сметного расчета. Ущерб бюджету муниципального образования составил 677 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Для возмещения вреда, причиненного преступлением, на автомашину обвиняемой наложили арест.В настоящее время уголовное дело направлено в Баргузинский райсуд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»