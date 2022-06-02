Происшествия 02.06.2022 в 09:38
В Улан-Удэ сборщик металлолома наткнулся на противотанковые мины
На место происшествия выезжали саперы Росгвардии
Текст: Константин Воронов
Вчера в 3-х километрах от садоводческого товарищества «Солнечный» в пригороде Улан-Удэ на поляне были обнаружены противотанковые мины. Подозрительные предметы нашел мужчина, который с помощью металлоискателя искал металлолом. Гражданин сразу сообщил о находке в правоохранительные органы.
Приехавшие на место полицейские оцепили территорию и вызвали взрывотехников из ОМОНа Росгвардии.
«Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы являются учебными противотанковыми минами, подверженные коррозии. Мины, не представляющие угрозу, сегодня будут утилизированы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Напомним, несколько дней назад на свалке в километре от поселка Онохой местный житель нашел артиллерийские снаряды.
Фото: Росгвардия Бурятии
Приехавшие на место полицейские оцепили территорию и вызвали взрывотехников из ОМОНа Росгвардии.
«Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы являются учебными противотанковыми минами, подверженные коррозии. Мины, не представляющие угрозу, сегодня будут утилизированы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Напомним, несколько дней назад на свалке в километре от поселка Онохой местный житель нашел артиллерийские снаряды.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегибоеприпасы