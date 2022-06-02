Происшествия 02.06.2022 в 09:38

В Улан-Удэ сборщик металлолома наткнулся на противотанковые мины

На место происшествия выезжали саперы Росгвардии
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сборщик металлолома наткнулся на противотанковые мины
Вчера в 3-х километрах от садоводческого товарищества «Солнечный» в пригороде Улан-Удэ на поляне были обнаружены противотанковые мины. Подозрительные предметы нашел мужчина, который с помощью металлоискателя искал металлолом. Гражданин сразу сообщил о находке в правоохранительные органы.

Приехавшие на место полицейские оцепили территорию и вызвали взрывотехников из  ОМОНа Росгвардии.

«Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы являются учебными противотанковыми минами, подверженные коррозии. Мины, не представляющие угрозу, сегодня будут утилизированы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Напомним, несколько дней назад на свалке в километре от поселка Онохой местный житель нашел артиллерийские снаряды.

Фото: Росгвардия Бурятии
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