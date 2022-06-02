Происшествия 02.06.2022 в 10:15
В Бурятии пьяный тракторист угробил женщину
Мужчина не справился с управлением и перевернул машину
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло вечером 1 июня в километре от села Барыкино в Тарбагатайском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний пьяный водитель трактора XZS-244, не имеющий прав, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии 40-летняя пассажирка трактора скончалась на месте.
Фото: pixabay.com
В результате аварии 40-летняя пассажирка трактора скончалась на месте.
Фото: pixabay.com
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