В Бурятии пьяный тракторист угробил женщину

Смертельное ДТП произошло вечером 1 июня в километре от села Барыкино в Тарбагатайском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний пьяный водитель трактора XZS-244, не имеющий прав, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.В результате аварии 40-летняя пассажирка трактора скончалась на месте.Фото: pixabay.com