В Улан-Удэ разыскивают мужчину со шрамом на шее

Полиция Улан-Удэ разыскивает 30-летнего жителя поселка Сосновый Бор Андрея Симонова. 25 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местоположение не известно.Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, плотного телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые, глаза карие.Особые приметы: на шее с левой стороны имеется шрам от резаной раны около 10 см.Был одет в темно-синюю куртку (мастерку) с тремя белыми полосами на плечах и рукавах, серые спортивные штаны с белыми полосами, кроссовки черного цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-914-056-68-98 или 102 (112).