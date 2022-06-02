Происшествия 02.06.2022 в 11:23

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Нарушителю грозит уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД
Ночью на ул. Кольцова в Улан-Удэ экипаж ДПС остановил «Хонду ЦРВ» под управлением 49-летнего мужчины. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.

«В ходе оформления протокола мужчина стал предлагать сотрудникам Госавтоинспекции прекратить документирование обстоятельств правонарушения и предложил за это взятку в размере 10 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили мужчину, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом», - рассказали в МВД Бурятии.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято правовое решение.

Фото: «Номер один»
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взятка пьяные водители

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