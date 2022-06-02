Происшествия 02.06.2022 в 11:23
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД
Нарушителю грозит уголовное дело
Текст: Константин Воронов
Ночью на ул. Кольцова в Улан-Удэ экипаж ДПС остановил «Хонду ЦРВ» под управлением 49-летнего мужчины. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.
«В ходе оформления протокола мужчина стал предлагать сотрудникам Госавтоинспекции прекратить документирование обстоятельств правонарушения и предложил за это взятку в размере 10 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили мужчину, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом», - рассказали в МВД Бурятии.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято правовое решение.
Фото: «Номер один»
«В ходе оформления протокола мужчина стал предлагать сотрудникам Госавтоинспекции прекратить документирование обстоятельств правонарушения и предложил за это взятку в размере 10 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили мужчину, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом», - рассказали в МВД Бурятии.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято правовое решение.
Фото: «Номер один»
Тегивзятка пьяные водители