В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Ночью на ул. Кольцова в Улан-Удэ экипаж ДПС остановил «Хонду ЦРВ» под управлением 49-летнего мужчины. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.«В ходе оформления протокола мужчина стал предлагать сотрудникам Госавтоинспекции прекратить документирование обстоятельств правонарушения и предложил за это взятку в размере 10 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили мужчину, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом», - рассказали в МВД Бурятии.Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято правовое решение.Фото: «Номер один»