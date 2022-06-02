Происшествия 02.06.2022 в 15:03

Жителя Бурятии обманули при попытке взять кредит

Мошенник вытянул с мужчины почти 25 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
Жителя Бурятии обманули при попытке взять кредит
1 июня в полицию Кяхтинского района обратился 59-летний житель райцентра и рассказал, что стал жертвой мошенников.

Мужчина планировал оформить кредит на 100 тысяч рублей на связанные со строительством дома расходы. После отказа в выдаче займа в одном из банков мужчина подал заявку на его получение в другое финансовое учреждение и стал ожидать решения по своему вопросу. Специалист уведомил: ответ придет на номер телефона смс-сообщением.  

Однако спустя время жителю Кяхты перезвонил, якобы, сотрудник дочернего банка и сообщил об одобрении в выдаче кредита. Для получения денег необходимо было внести по указанному номеру банковской карты 12,5 тысяч рублей за страхование кредита, 10 тысяч рублей – за услуги курьера, который доставит кредитный договор в бумажном виде, и оплатить комиссию в размере 2 тысяч рублей.

Заняв деньги у родственников, мужчина выполнил перечисленные требования. Однако после этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Обман сельчанин распознал лишь после беседы с сыном, который объяснил, что банки не требуют предоплат при оформлении займа, и рекомендовал незамедлительно обратиться в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. МВД Бурятии предупреждает: требование оплаты каких-либо услуг (страховки, проверки кредитной истории, подготовки документов) либо комиссии до выдачи кредита – признак работы мошенников. Банки не выставляют подобных условий. Никогда не переводите потенциальному кредитору деньги до получения займа, а в случае сомнений – прекращайте разговор и сами перезванивайте на горячую линию финансового учреждения, чтобы уточнить информацию по возникшим вопросам», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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