Происшествия 02.06.2022 в 16:31

Иностранец-педофил, развративший девочку в Улан-Удэ, получил крупный срок

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима
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Текст: Константин Воронов
Иностранец-педофил, развративший девочку в Улан-Удэ, получил крупный срок
В Улан-Удэ суд вынес приговор 26-летнему иностранцу из ближнего зарубежья, обвиняемому в развращении ребенка.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, осенью 2020 года молодой человек приехал в Россию к родственникам, стал проживать и работать в Москве. В январе 2021 года он в одной из социальных сетей вступил в переписку с 11-летней девочкой из Улан-Удэ, и стал присылать ей фото и видео эротического содержания, а также сообщения на сексуальные темы циничного характера. Спустя некоторое время путем угроз молодой человек начал требовать от ребенка ее интимных фотографий, чем нарушил половую неприкосновенность девочки и причинил ей моральный вред. Потерпевшая рассказала о переписке родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

«Личность и местонахождение злоумышленника были установлены в ходе комплекса следственных и оперативно-технических мероприятий, несмотря на то, что для выхода в интернет он использовал корпоративную сим-карту, которую купил в одном из подземных переходов, с изменяющимися IP-адресами. В ходе обыска у него изъят телефон, в нем обнаружена привязка к странице, с которой велась переписка с потерпевшей, а также другие материалы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу», - рассказали в следственном ведомстве.

Суд признал иностранца виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Также с него в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 200 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как отметили в Следственном комитете, сейчас молодой человек проверяется на причастность к схожим преступлениям против половой неприкосновенности детей в других регионах страны.

Фото: «Номер один»

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