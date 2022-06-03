Происшествия 03.06.2022 в 08:24
В Улан-удэ взяточник пытался оспорить приговор
Однако его доводы суд не убедили
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу начальника службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одного из учреждений здравоохранения республики на вынесенный в отношении него приговор. Ранее Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным в получении взяток.
«В 2017-2019 гг. начальник службы, пользуясь допущенными поставщиком светотехнического оборудования нарушениями сроков и условий исполнения контракта, получил от коммерческой организации три взятки на сумму 124 тыс. рублей. Указанная сумма была перечислена коммерческой организацией на расчетный счет супруги виновного», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на 2,5 года.
Не признав вину и не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его.
«С учетом доводов прокурора судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«В 2017-2019 гг. начальник службы, пользуясь допущенными поставщиком светотехнического оборудования нарушениями сроков и условий исполнения контракта, получил от коммерческой организации три взятки на сумму 124 тыс. рублей. Указанная сумма была перечислена коммерческой организацией на расчетный счет супруги виновного», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на 2,5 года.
Не признав вину и не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его.
«С учетом доводов прокурора судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
Тегивзятка