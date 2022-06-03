В Улан-Удэ дорожники начали ремонт улицы Терешковой с обрыва кабеля

1 июня с началом ремонтных работ участка дороги на ул. Терешковой подрядная организация ООО «Доринвест» повредила электрокабель, что привело к отключению электричества на 30 минут.«Из-за неосторожности подрядной организации при выполнении работ также на полчаса было остановлено движение трамваев от остановки Арбат в сторону 40-го квартала, от остановки ПОШ до останови Лицей, от остановки Элеватор в сторону города. Данные действия доставили неудобства не только горожанам, но и принесли убытки МУП «Управление трамвая». В настоящее время проводится расследование, подрядчику будет предъявлена претензия на возмещение суммы причиненного убытка», - сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»