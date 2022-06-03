Происшествия 03.06.2022 в 10:24

В Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники

От горожан требуют поверки или замены приборов учёта
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники
В «Водоканал» Улан-Удэ вновь начали поступать жалобы горожан на то, что некая фирма «Метрологический учёт приборов ЖКХ» срочно требует от них проведения  поверки или даже замены приборов учёта воды. Специалисты предприятия предупреждают, что речь может идти о возможном мошенничестве.

– Это уже третья попытка именно этой компании за последние три месяца собрать таким способом деньги с населения, – сообщили в улан-удэнском «Водоканале».

Компания «Метрологический учет приборов ЖКХ» ранее никогда не обращалась в «Водоканал» с заявлением на согласование работ по установке, замене или проведению поверки индивидуальных приборов учета.

– Ежегодно мы фиксируем до пяти компаний, которые периодически появляются в нашем городе и пугают горожан срочной необходимостью провести поверку индивидуальных приборов учёта. Конечно, в свою очередь, мы сразу обращаемся в полицию. Летом фирмы-однодневки появляются особенно часто, – сообщил начальник отдела собственной безопасности МУП «Водоканал» Петр Карпуков.

Специалисты предприятия напоминают, что при установке, замене, поверке приборов учета подрядчик обязан выдать гражданам акт и паспорт на прибор учета. При этом межповерочный интервал потребители могут увидеть в паспорте своего прибора учета.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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