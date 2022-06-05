В Муйском районе нарушители в ответ на замечания лесничего начали стрелять

«Мы ехали по лесу и, не доезжая до озера, увидели, как навстречу нам движется автомобиль «УАЗ» синего цвета. Дорога узкая, мы остановились, они тоже. Из машины вышли трое, хотя водитель говорил мне, чтобы был еще четвертый, но я его не видел. Одного из мужчин я знал по прежнему месту работы, он привлекался у нас. Видно, что все в состоянии алкогольного опьянения. Я им говорю: «В лес ходить нельзя, вы что тут делаете?». Начал выписывать уведомления. Один согласился подписать, остальные отказались, вели себя агрессивно. Я говорю: «не хотите подписывать - и не надо». Решил, что приеду в Таксимо, через РОВД найду их, вызову и оформлю завтра, когда они уже будут трезвые. Разговаривать с пьяными бесполезно. Выписал одно уведомление, сфотографировал машину, и мы разъехались» - вспоминает Андрей.

«Опять останавливаемся на дороге, смотрю - товарищи те же самые. Я говорю: «Вы что, опять на озеро?». Они вышли, и начались разговоры такого толка: «ты неправильно живешь», «пацаны тут отдыхают, че ты лезешь», «мы тебя потом встретим, поговорим». Я ответил, мол, завтра обязательно поговорю со всеми желающими, а сейчас смысла нет. Разворачиваюсь и ухожу к своей машине. И тут слышу за спиной два выстрела мне вслед» - рассказывает лесничий.

«Приезжаем на место, где стрельба была. Посмотрели – гильз нет. Причем сотрудники не пишут протокол осмотра места происшествия. Я сам бывший сотрудник, меня это удивило. Подумал, ну, может, у них на обратном пути это все запланировано. Едем к озеру. Там стоит эта машина, все двери открыты, горит костер. Водитель пьяный. Сотрудники сразу задают ему вопрос: «Кто стрелял?». Он отвечает: «Я стрелял» - описывает события лесничий.

«Возле автомобиля лежали две стреляные гильзы от охотничьего ружья 12-го калибра. Внутри машины вижу чехол от того же ружья. Но самого оружия при них не было. Тем временем с озера вернулись остальные пассажиры авто. Я еще издалека сотрудникам говорю: «Смотрите, у него через плечо не ружье ли висит?». Лодку они бросили там же, на льду. Ее никто так и не забрал. В машине нашли сети, пластиковые утки (используются для охоты на птиц). Сложили все это в один мешок. Потом пошли искать в лесу ружье и нашли его – оно было спрятано в кустах. Тоже сложили в тот же мешок и поехали в РОВД. И снова ни протоколов осмотра, ни протокола изъятия - ничего. Словно второго ружья вообще не существует, хотя сами при этом все происходящее снимали на видео» - удивляется лесничий.

«В РОВД они начали перепираться друг с другом, кто стрелял. То говорили, что стреляли в люк, то в окно, то я их якобы бил, поэтому начали стрелять с перепугу. Еще была версия, что появился медведь и они хотели его отогнать выстрелами. Возле дежурной части стоял трезвый водитель, вызванный, чтобы отогнать автомобиль нарушителей. Впоследствии он ее и забрал. А если в машине могли быть патроны от второго ружья? Кто-то ее осматривал? Сомневаюсь. Я дал объяснения кратенько, да и как тут расскажешь подробно, если они все сидят напротив тебя? Шум, рев, гам. Нас даже по кабинетам не развели. Все это неправильно, так не делается» - считает лесничий.

«Можно было как минимум оформить хулиганство. Или даже угрозу убийством. Досмотреть машину, найти патроны, проверить разрешение на оружие, лицензии. Возможно, что оружие нелегальное. Или привлечь за незаконную охоту (если отсутствовало разрешение на нее). А это уже браконьерство, и штраф за данное нарушение немалый. Ловля рыбы сетями также запрещена. Но сетями тоже никто не заинтересовался» - отмечает бывший полицейский.

«Мне просто интересно, почему так все оформлено? Именно таким образом? Такое ощущение, что кто-то из этих ребят чей-то родственник или приближенный. Сделано так, что просто все подогнали под административный протокол под выход в лес. Так я это и сам мог сделать, зачем вы тогда вообще поехали, для чего? Можно было никакого сообщения в полицию не делать, если все так спускается с рук нарушителям. Я с таким же успехом мог с друзьями туда съездить, результат один и тот же» - недоумевает лесничий.

Андрей Туркин работает в должности участкового лесничего совсем недавно. Ранее служил в правоохранительных органах, вышел на пенсию. Спустя несколько месяцев после начала работы в Муйском районе он во время рейда столкнулся с нарушителями в лесу. Пьяные мужчины в ответ на его замечания и попытки оформить протокол стали материться, кричать и даже стрелять. Однако, помимо банального штрафа за незаконное нахождение в лесу, агрессоров больше никак не наказали.События произошли 4 мая текущего года. Участковый лесничий Андрей собрался идти в рейд, чтобы проверить, нет ли нарушителей особого противопожарного режима, согласно которому находиться в лесу категорически запрещено. Предварительно позвонил в местный отдел полиции, выяснив, смогут ли его сопровождать полицейские, где ему ответили, что в этот день запланированы другие мероприятия с администрацией района. Лесничий решил ехать вдвоем с водителем.Сделав объезд территории, уже на обратном пути лесничий вновь встретил в лесу старых знакомых.Понятно, что для Андрея, как и для водителя, такое развитие событий стало шоком. Он крикнул водителю: «Заводи, поехали», и они спешно уехали подальше от неадекватной компании.Приехав в Таксимо, Андрей сразу сообщил в РОВД о произошедшем. Вместе с сотрудниками полиции они вернулись туда, где произошла стычка с нарушителями.После чего водитель стал утверждать, что стрелял холостыми патронами.- Действительно достает охолощенный АК-47, это игрушка, такой автомат можно купить в Интернете, - замечает Андрей.Однако возле машины на земле обнаружены две стреляные гильзы от совсем другого оружия.Привезенные в РОВД нарушители вели себя вызывающе и агрессивно, подняв в отделе полиции шум, матерясь и огрызаясь на сотрудников.Мы запросили комментарий в МВД по РБ и получили от пресс-службы ведомства следующий ответ: «4 мая в полицию Муйского района поступило сообщение от сотрудника лесничества о том, что в лесном массиве трое местных жителей во время действия особого противопожарного режима находятся в лесу в алкогольном опьянении, ведут себя неадекватно.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и наряд ДПС. При опросе участковый лесничий пояснил, что слышал хлопок после разговора с мужчинами, когда уже отходил к своему автомобилю.Полицейскими у граждан изъяты: предмет, внешне похожий на оружие (предварительно охолощенный), и патроны (предварительно холостые). Предмет, похожий на оружие, направлен на баллистическую экспертизу. После получения ее результатов сотрудниками полиции будет принято правовое решение. В отношении троих местных жителей составлены протоколы по ст. 8.32 КРФобАП (нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима).Таким образом, спустя месяц после инцидента в лесу виновники, кроме штрафа за нарушение противопожарного режима, так и не понесли никакого наказания. Андрей Туркин считает, что это несправедливо.Версию о том, что оружие 12-го калибра, найденное в кустах, якобы не принадлежит нарушителям, Андрей даже не рассматривает, считая это смешным доводом. Ведь пустой чехол от этого ружья, лежавший в автомобиле, он видел своими глазами, как и соответствующие гильзы (пыжи).Василиса Шишкина, «Номер один».