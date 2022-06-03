Происшествия 03.06.2022 в 14:58

В Улан-Удэ горит отель Байкал Плаза

Возгорание тушат 35 пожарных
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ горит отель Байкал Плаза
В Улан-Удэ произошел пожар в здании, где находится отель Байкал Плаза. Как сообщили в пресс-службе МЧС Бурятии, сегодня в 14:28 на телефон центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании на крыше банкетного зала гостиницы по ул. Ербанова.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Улан-Удэнского ПСО по повышенному номеру сложности.

На месте развёрнут штаб пожаротушения и работает оперативная группа Главного управления.


Всего на месте пожара работают 35 пожарных.

"По состоянию на 15:21 возгорание локализовано на двух участках. Произведена проверка помещений. Предварительно, пострадавших нет", сообщили позже в МЧС.

По состоянию на 15:46 очаг возгорания полностью локализован на площади 450 кв.м.


Фото: МЧС Бурятии
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