В Улан-Удэ горит отель Байкал Плаза

На месте развёрнут штаб пожаротушения и работает оперативная группа Главного управления.





Всего на месте пожара работают 35 пожарных.





"По состоянию на 15:21 возгорание локализовано на двух участках. Произведена проверка помещений. Предварительно, пострадавших нет", сообщили позже в МЧС.





По состоянию на 15:46 очаг возгорания полностью локализован на площади 450 кв.м.



Фото: МЧС Бурятии



В Улан-Удэ произошел пожар в здании, где находится отель Байкал Плаза. Как сообщили в пресс-службе МЧС Бурятии, сегодня в 14:28 на телефон центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании на крыше банкетного зала гостиницы по ул. Ербанова.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Улан-Удэнского ПСО по повышенному номеру сложности.