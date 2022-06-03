Происшествия 03.06.2022 в 15:40

В Бурятии многолетний земельный спор между соседями завершился поджогом

Сельчанин спалил соседке сено на 139 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии многолетний земельный спор между соседями завершился поджогом
Поздним вечером 1 июня в полицию Кабанского района обратилась 57-летняя жительница с. Береговая. Женщина сообщила о поджоге на ее придомовой территории. В огороде, предназначенном для посадки картофеля и загона скота, сгорел сеновал с шестью центнерами сена.

«На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские установили подозреваемого – 62-летнего соседа потерпевшей, с которым у нее в течение многих лет длился конфликт, связанный с земельным спором: граждане не могли определить границы огородов. Заявительница рассказала правоохранителям, что мужчина вечером в очередной ссоре угрожал ей поджогом имущества. По горячим следам он был задержан в собственном доме: пьяный сельчанин спал», - рассказали в МВД Бурятии.

Гражданин признался, что, распив спиртное, решил насолить соседке и воплотить в жизнь ранее озвученные угрозы. На заднем дворе злоумышленник спичкой поджёг сено. В результате пожара имущество уничтожено полностью. Ущерб составил 139 тысяч рублей.

Как отметили в полиции, ранее пенсионер к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Фото: pixabay.com
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