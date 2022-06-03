Житель Бурятии воткнул гвоздодер в глаз односельчанину

Более 10 лет колонии получил 46-летний ранее судимый житель Кабанского района, признанный виновным в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина проживал в селе Брянск. 11 августа 2008 года с утра он распивал алкоголь в компании односельчан, с одним из которых познакомился лишь в этот день. Спустя некоторое время, опьянев, мужчина уснул на берегу небольшой реки, а когда проснулся, никого из собутыльников рядом не оказалось.Он пошел к дому нового знакомого, зашел во двор и стал стучать в окна, при этом в одном из проемов сломал стекло. Хозяин открыл ему дверь и завел внутрь, где между ними из-за разбитого стекла произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь недавнего собутыльника. Затем взял металлический гвоздодер, которым нанес удар в глаз своей жертве, после чего оставил орудие преступления в ране и скрылся. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.«Преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако работа по уголовному делу не прекращалась. Недавно в ходе углубленного анализа все имеющиеся данные были структурированы определенным образом с использованием криминалистических схем и сопоставлены между собой, что позволило получить новую значимую информацию и выйти на след злоумышленника. Следы его рук совпали с отпечатками, обнаруженными на месте происшествия. Также были получены другие доказательства, под тяжестью которых мужчина признался в причастности к преступлению и дал показания», - сообщили подробности разоблачения злоумышленника в следственном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com