Происшествия 03.06.2022 в 16:58

В Улан-Удэ потушили пожар в гостинице «Байкал Плаза»

Основное здание отеля удалось спасти от огня
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ потушили пожар в гостинице «Байкал Плаза»
Пожар в гостинице «Байкал Плаза» в Улан-Удэ потушен, сообщили в МЧС Бурятии. Сейчас на месте происшествия работают органы дознания. Причина возгорания уточняется.

Напомним, сегодня в 14:28 на телефон центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании на крыше банкетного зала гостиницы «Байкал Плаза».

«По прибытию на место происшествия было установлено, что происходит интенсивное горение кровли, имеется угроза перехода огня на здание гостиницы. С огнем боролись 36 человек и 9 единиц техники. Благодаря грамотной работе пожарных удалось не допустить распространение огня на строение гостиницы и внутрь банкетного зала», - рассказали в МЧС.

Фото: «Номер один»
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