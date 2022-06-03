Происшествия 03.06.2022 в 17:37
В Улан-Удэ появилось видео тушения пожара в «Байкал Плазе»
С огнем боролись 36 пожарных и 9 единиц техники
Текст: Константин Воронов
МЧС Бурятии обнародовало видео тушения пожара в «Байкал Плазе», который случился сегодня днем на крыше банкетного зала гостиницы.
Напомним, с огнем боролись 36 человек и 9 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространение огня на строение гостиницы и внутрь банкетного зала.
Сейчас на месте происшествия работают органы дознания. Причина возгорания уточняется. В результате пожара пострадавших нет.
Фото и видео: МЧС Бурятии
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