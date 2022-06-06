Жительницу Бурятии осудили за организацию незаконной миграции

Кяхтинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в организации незаконной миграции.«Женщина, достоверно зная, что иностранный гражданин не имеет документов, разрешающих законное пребывание на территории России, предложила ему проживать в ее квартире. На протяжении года мужчина незаконно пребывал в Кяхте», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.Фото: «Номер один»