Происшествия 06.06.2022 в 08:53
Жительницу Бурятии осудили за организацию незаконной миграции
Женщина разрешила нелегалу жить в своей квартире
Текст: Константин Воронов
Кяхтинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в организации незаконной миграции.
«Женщина, достоверно зная, что иностранный гражданин не имеет документов, разрешающих законное пребывание на территории России, предложила ему проживать в ее квартире. На протяжении года мужчина незаконно пребывал в Кяхте», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал женщину виновной и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Фото: «Номер один»
«Женщина, достоверно зная, что иностранный гражданин не имеет документов, разрешающих законное пребывание на территории России, предложила ему проживать в ее квартире. На протяжении года мужчина незаконно пребывал в Кяхте», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал женщину виновной и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Фото: «Номер один»
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