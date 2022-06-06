Происшествия 06.06.2022 в 09:03
Молодого жителя Улан-Удэ заставили подметать улицы за обман своей девушки
Парень оформил на подругу кредит и не собирался его отдавать
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего горожанина, обвиняемого в мошенничестве.
«Молодой человек путем обмана с использованием телефона своей девушки подал заявку от ее имени в микрокредитную организацию на получение займа, приложив ее фото и паспортные данные. Впоследствии им были получены денежные средства в размере 5 тыс. рублей. Намерений возвращать данную сумму заемщику ввиду отсутствия возможности он не имел», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал парня виновным и приговорил к 80 часам обязательных работ.
Фото: pixabay.com
«Молодой человек путем обмана с использованием телефона своей девушки подал заявку от ее имени в микрокредитную организацию на получение займа, приложив ее фото и паспортные данные. Впоследствии им были получены денежные средства в размере 5 тыс. рублей. Намерений возвращать данную сумму заемщику ввиду отсутствия возможности он не имел», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал парня виновным и приговорил к 80 часам обязательных работ.
Фото: pixabay.com
Тегимошенничество