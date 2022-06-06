В Бурятии перевернулась женщина на «Филдере»

ДТП произошло около 5 часов вечера 5 июня в 4 км от села Удинск в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Филдер» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.В результате аварии 9-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.Фото: «Номер один»