Происшествия 06.06.2022 в 11:15
В Бурятии перевернулась женщина на «Филдере»
В аварии пострадала 9-летняя пассажирка автомобиля
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло около 5 часов вечера 5 июня в 4 км от села Удинск в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Филдер» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.
В результате аварии 9-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Фото: «Номер один»
В результате аварии 9-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Фото: «Номер один»
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