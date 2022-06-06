Происшествия 06.06.2022 в 11:31

Житель Бурятии лишился денег после возлияний с улан-удэнскими маргиналами

Зачем сельчанин стал пить с первыми попавшимися незнакомцами, осталось загадкой
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии лишился денег после возлияний с улан-удэнскими маргиналами
28 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился 45-летний житель Хоринского района. Сельчанин рассказал, что неизвестный похитил у него телефон и деньги, ущерб составил более 10 тысяч рублей.

По словам мужчины, накануне он получил зарплату и приехал в Улан-Удэ за покупками. Около автовокзала он познакомился с компанией местных жителей из нескольких мужчин и женщин, ведущих асоциальный образ жизни, с которыми стал употреблять спиртное. Как водится, разгоряченные алкоголем люди через какое-то время стали выяснять отношения. Завязалась потасовка, после которой мужчина обнаружил исчезновение мобильника и наличных.

«Некоторое время преступление оставалось нераскрытым, но сотрудники оперативно-сыскного отдела не прекращали работу по нему. В результате стало известно, что кражу совершила 41-летняя горожанка. Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, за одно из которых в настоящее время условно осуждена. Гаджет она продала, а деньги потратила по своему усмотрению», - рассказали в МВД Бурятии.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

Фото: «Номер один»
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