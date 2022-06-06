Происшествия 06.06.2022 в 17:39

Житель Улан-Удэ искромсал сестру ножом из-за спора о доме родителей

Бросив убитую родственницу в коридоре, мужчина ушел спать
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ искромсал сестру ножом из-за спора о доме родителей
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал вместе с женой в квартире одного из домов на улице Краснодонской в Улан-Удэ. Вечером 30 октября 2021 года к нему в гости приехала сестра. Втроем они стали употреблять спиртное. Во время застолья между родственниками возник спор из-за пустующего дома родителей. Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору. В ее ходе мужчина схватил со стола нож и нанес сестре почти 50 ударов, часть из которых пришлись уже по бездыханному телу. Бросив мертвую родственницу в коридоре, обвиняемый лег спать. Следующим утром, обнаружив покойную, он с трудом вспомнил события минувшей ночи, после чего вызвал полицию.

«В ходе предварительного следствия мужчина несколько раз менял показания. Изначально при обращении в правоохранительные органы он написал явку с повинной. Затем в ходе допроса в качестве подозреваемого заявил, что совершил убийство сестры в состоянии аффекта. Однако при проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в состоянии аффекта обвиняемый не находился. После этого мужчина стал отрицать причастность к преступлению, заявив, что обстоятельства убийства сестры, тело которой обнаружено у него в квартире, ему неизвестны. Однако в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая предъявленное мужчине обвинение», - рассказали в Следственном комитете.

В ближайшее время уголовное дело в отношении мужчины направят в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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