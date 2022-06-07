Жительница Улан-Удэ в последний момент спасла свои деньги от мошенников

Днем 2 июня в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя горожанка. Она рассказала, что несколько часов назад ей позвонили из банка и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит. Звонивший предупредил, что преступники, вероятно, сами являются сотрудниками финансового учреждения. Чтобы прекратить противоправные действия, он рекомендовал горожанке взять инициативу в свои руки и исчерпать кредитный потенциал: оформить займ, а для сохранности кредитных средств – перевести их на указанные счета.Раздавшийся следом звонок убедил её в достоверности слов лжеспециалиста банка. Мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, подтвердил вышесказанное и попросил помощи в установлении и поимке недобросовестных работников финансового учреждения. Для этого нужно было лишь следовать всем ранее озвученным инструкциям.Как отметили в МВД Бурятии, абонентский номер, с которого звонил, якобы, страж правопорядка, копировал реальный контакт правоохранительного ведомства.Зерно сомнений в сложившейся ситуации заронил сотрудник одного из отделения банков, где улан-удэнка оформила кредит на 300 тысяч рублей. Он спросил, не поступали ли женщине звонки о необходимости оформления займа от третьих лиц, отметив, что по такой схеме действуют мошенники.Вопрос горожанку насторожил. И хотя клиентка умолчала о происшедшем, она сама позвонила на горячую линию банка, а после, пообщавшись со специалистом и убедившись в совершающихся в отношении неё мошеннических действиях – в полицию.Взятый в банке кредит потерпевшая погасила на следующий день.МВД Бурятии предупреждает: нередко мошенники используют подложные телефонные номера, копирующие реальные контакты правоохранительных ведомств.«Необходимо помнить, что правоохранители не вмешиваются в телефонные разговоры сотрудников банка с клиентами и не просят следовать предлагаемым инструкциям. Также они не интересуются по телефону расчетными счетами граждан и иными сведениями, составляющими банковскую тайну. Полиция призывает жителей республики быть бдительными и не доверять мошенникам», - призвали в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»