Происшествия 07.06.2022 в 10:01

Жительница Улан-Удэ в последний момент спасла свои деньги от мошенников

Помог ей в этом сотрудник банка, где она оформляла кредит
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ в последний момент спасла свои деньги от мошенников
Днем 2 июня в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя горожанка. Она рассказала, что несколько часов назад ей позвонили из банка и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит. Звонивший предупредил, что преступники, вероятно, сами являются сотрудниками финансового учреждения. Чтобы прекратить противоправные действия, он рекомендовал горожанке взять инициативу в свои руки и исчерпать кредитный потенциал: оформить займ, а для сохранности кредитных средств – перевести их на указанные счета.

Раздавшийся следом звонок убедил её в достоверности слов лжеспециалиста банка. Мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, подтвердил вышесказанное и попросил помощи в установлении и поимке недобросовестных работников финансового учреждения. Для этого нужно было лишь следовать всем ранее озвученным инструкциям.

Как отметили в МВД Бурятии, абонентский номер, с которого звонил, якобы, страж правопорядка, копировал реальный контакт правоохранительного ведомства.

Зерно сомнений в сложившейся ситуации заронил сотрудник одного из отделения банков, где улан-удэнка оформила кредит на 300 тысяч рублей. Он спросил, не поступали ли женщине звонки о необходимости оформления займа от третьих лиц, отметив, что по такой схеме действуют мошенники.

Вопрос горожанку насторожил. И хотя клиентка умолчала о происшедшем, она сама позвонила на горячую линию банка, а после, пообщавшись со специалистом и убедившись в совершающихся в отношении неё мошеннических действиях – в полицию.

Взятый в банке кредит потерпевшая погасила на следующий день.

МВД Бурятии предупреждает: нередко мошенники используют подложные телефонные номера, копирующие реальные контакты правоохранительных ведомств.

«Необходимо помнить, что правоохранители не вмешиваются в телефонные разговоры сотрудников банка с клиентами и не просят следовать предлагаемым инструкциям. Также они не интересуются по телефону расчетными счетами граждан и иными сведениями, составляющими банковскую тайну. Полиция призывает жителей республики быть бдительными и не доверять мошенникам», - призвали в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

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