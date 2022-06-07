Происшествия 07.06.2022 в 10:57

В Улан-Удэ убийца росгвардейца получил 15 лет колонии

Дело долгое время оставалось нераскрытым, пока за него не взялись московские следователи
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ убийца росгвардейца получил 15 лет колонии
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу об убийстве 22-летнего военнослужащего Росгвардии, случившемся летом 2019 года.

Напомним, длительное время преступление оставалось нераскрытым. Было известно, что в ночь на 20 июля 2019 года молодой человек находился в ночном клубе в компании приятелей. Там он повстречал бывшую невесту, после чего в раздосадованном состоянии покинул заведение.

Спустя 12 минут на улице Лебедева он позвонил с телефона прохожего, а спустя еще два часа местная жительница видела потерпевшего лежащим на грунтовой дороге возле 35-го дома по улице Приречной. Затем днем в этом месте прохожие обнаружили обувь молодого человека и следы крови, а через несколько дней неподалеку нашли его тело.

Как уже сообщал «Номер один», спустя полтора года после преступления мать убитого парня обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и пожаловалась на местных следователей. После этого уголовное дело забрали в Главное следственное управление СК России.

Хотя расследование осложнялось значительной давностью, отсутствием очевидцев и другими факторами, московские следователи сумели его раскрыть, подозреваемый был установлен и задержан.  

Как выяснилось, в ту ночь в районе реки Уда у росгвардейца возник конфликт с незнакомым молодым человеком. В ходе ссоры обвиняемый нанес юноше удары колюще-режущим предметом, которые оказались смертельными.

«Фигурант признан виновным и, с учётом не отбытого наказания по предыдущему приговору, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: Фото: Следственный комитет Бурятии
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