В Бурятии горел детский сад

Сегодня в 7 утра на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о срабатывании сигнализации детском саду села Сосново-Озерское. На место происшествия выдвинулись пожарные расчёты и добровольная пожарная команда.«По прибытию первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление в здании. В результате пожара огнём повреждена перегородка между помещениями, а также закопчены стена на общей площади 30 кв. м. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. На момент пожара детей в саду не было», - рассказали в МЧС Бурятии.Как отметили в МЧС, в ходе плановой проверки детсада в прошлом году были выявлены два нарушения требований пожарной безопасности. Дошкольное учреждение привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.Фото: МЧС Бурятии