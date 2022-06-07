Происшествия 07.06.2022 в 12:11

В Бурятии горел детский сад

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии горел детский сад
Сегодня в 7 утра на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о срабатывании сигнализации детском саду села Сосново-Озерское. На место происшествия выдвинулись пожарные расчёты и добровольная пожарная команда.

«По прибытию первого подразделения огнеборцев наблюдалось задымление в здании. В результате пожара огнём повреждена перегородка между помещениями, а также закопчены стена на общей площади 30 кв. м. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. На момент пожара детей в саду не было», - рассказали в МЧС Бурятии.

Как отметили в МЧС, в ходе плановой проверки детсада в прошлом году были выявлены два нарушения требований пожарной безопасности. Дошкольное учреждение привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

В Чите 15-летний подросток убил 14-летнюю девушку из-за расставания
07.06.2022 в 12:33
Пенсия — не время скучать!
07.06.2022 в 12:27
Клиенты Tele2 Бурятии предпочитают онлайн-шопинг
07.06.2022 в 12:18
В Шелехове горел роддом
07.06.2022 в 12:12
В Бурятии горел детский сад
07.06.2022 в 12:11
Житель Бурятии бросил гранату в судью и ранил ножом полицейского
07.06.2022 в 11:47
Россия поставила Китаю рога
07.06.2022 в 11:08
"Пир во время чумы": Жители Улан-Удэ предлагают отменить празднование Дня города
07.06.2022 в 11:02
В Улан-Удэ убийца росгвардейца получил 15 лет колонии
07.06.2022 в 10:57
На Украине погиб отец троих детей из Курумкана
07.06.2022 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
В Чите 15-летний подросток убил 14-летнюю девушку из-за расставания
Стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым

07.06.2022 в 12:33
В Шелехове горел роддом
Предполагается, что  в него попала молния, пострадавших нет
07.06.2022 в 12:12
Житель Бурятии бросил гранату в судью и ранил ножом полицейского
Нападавший задержан
07.06.2022 в 11:47
В Улан-Удэ убийца росгвардейца получил 15 лет колонии
Дело долгое время оставалось нераскрытым, пока за него не взялись московские следователи
07.06.2022 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru