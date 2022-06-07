Происшествия 07.06.2022 в 13:05

Житель Бурятии едва не убил попутчика

Получивший 20 ударов ножом мужчина чудом выжил
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии едва не убил попутчика
В Забайкальском крае осудили 52-летнего жителя Северо-Байкальского района Бурятии, обвиняемого в покушении на убийство.
 
Как рассказали в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России, днем 6 ноября 2021 года в купе железнодорожного вагона, находящегося в тупике разъезда Сакукан Каларского района Забайкальского края, подсудимый с 26-летним знакомым распивали спиртное. В процессе распития алкоголя между ними произошел конфликт. Фигурант, на почве личных неприязненных отношений, схватил со стола нож и нанес им не менее 20 ударов в грудь, живот, шею и голову знакомого.
 
Пострадавшего доставили в больницу, его удалось спасти. Подозреваемого задержали сотрудники Таксимовского линейного отдела полиции и заключели под стражу.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на один 1 год», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственное управление на транспорте
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