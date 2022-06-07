Происшествия 07.06.2022 в 13:20

В Бурятии стали известны подробности нападения в здании суда

В результате происшествия никто серьезно не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стали известны подробности нападения в здании суда
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности происшествия, случившегося сегодня утром в здании суда в поселке Кырен.

«Утром 7 июня 54-летний мужчина в коридоре здания районного суда, ожидая административного процесса, применил насилие в отношении участкового уполномоченного полиции и причинил ему телесные повреждения. Никто посторонний не пострадал. Полицейский после оказания медицинской помощи отпущен из лечебного учреждения», - рассказали в следственном ведомстве.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

В настоящее время решается вопрос о заключении нападавшего под стражу.

По данным телеграм-канала Тунка.online, в здании суда злоумышленник выхватил предмет, похожий на гранату. Находившийся рядом полицейский сразу бросился на обезвреживание злоумышленника. В этот момент взрывное устройство, как выяснилось позже, предназначенное для игры в страйкбол, взорвалось у него в руках.

Второй полицейский, проходивший мимо, мгновенно обезвредил нарушителя, не дав ему выхватить нож.

Благодарность за высокий профессионализм сотрудникам полиции уже выразил глава Тункинского района Чингис Баирович Маншеев.

- Спасибо нашим мужественным сотрудникам полиции, они проявили себя защитниками народа. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй сотруднику полиции Тунки, достойно выполняющему свой профессиональный долг, - сказал Чингис Маншеев.

Фото: «Номер один»
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