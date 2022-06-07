В Бурятии мужчина пытался сжечь соседку заживо

Кабанский районный суд рассмотрел необычное по своей жестокости дело. 36-летний Олег Сидоров чуть не сжег свою соседку заживо.События произошли в поселке Каменск Кабанского района. 18 июня прошлого года Олег Сидоров выпивал дома. После чего у него в голове созрел план: а не украсть ли стиральную машину у соседки Марии Кабановой, которая проживает в соседнем доме. Мужчина подошел к нужной квартире, принеся с собой металлический ключ, сломал навесной замок на входной двери квартиры. Хозяйки не было дома, и Олег с успехом вытащил стиралку, притащив технику к себе домой.В этот же день мужчина выпивал еще и в какой-то момент хватился своей супруги. Ее нигде не было. Мужчина искал ее, звал, но так и не нашел. Недолго думая, он снова пошел, теперь уже просто в гости к недавно обокраденной соседке. И увидел, что его супруга пьет вместе с Кабановой на кухне. Обозленного мужчину женщины тут же добродушно пригласили за стол, после чего застолье продолжилось уже втроем.Однако несмотря на гостеприимство соседки, злость не отпускала Олега. Позже он признается, что спьяну почему-то решил, что Кабанова специально все это время прятала от него жену. За это он решил ей причинить физическую боль.В качестве оружия мужчина использовал … зажигалку «Fedor». Олег поднес ее к левой ноге Кабановой. После чего удерживал зажигалку, «причиняя открытым пламенем особую физическую боль и мучения последней». Она закричала. Затем он поджег футболку на Кабановой. Футболка на женщине начала тлеть. В результате у женщины по всему телу были термические ожоги: на груди, плечах, животе и левой голени. Неизвестно, что могло бы произойти дальше, если бы не вмешалась жена агрессора. Она смогла выдворить пьяного мужчину из квартиры.От ожогов у Марии Кабановой пострадала кожа площадью около 4%. Данные травмы были расценены экспертами как причинение среднего вреда здоровью.На судебном заседании Олег свою вину не признал, пояснив, что Кабанова сама отдала ему стиральную машинку, и ожоги нанес ей вовсе не он. По ходатайству гособвинителя на суде были оглашены показания, которые Сидоров давал на предварительном следствии - тогда Олег вину свою признавал и даже подробно рассказал, как именно происходила сначала кража, а потом и пытки огнем.В конечном итоге, суд приговорил признать Олега Сидорова виновным в совершении преступлений предусмотренных пунктом п.а части 3 с. 158 ук РФ, пунктом «в», «з» части 2 ст. 112 УК РФ.- По совокупности преступления путем частичного сложения назначенных наказаний суд назначил Сидорову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - рассказала «Номер один» помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева.Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.Имена и фамилии фигурантов дела изменены