Происшествия 07.06.2022 в 17:38
Ветеран сирийской войны из Бурятии погиб на Украине
Дома у Виталия Байнганова остались жена и маленький сын
Текст: Константин Воронов
1 июня в ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Гусиноозерска Виталий Байнганов. Об этом сообщил паблик «Селенга-инфо.24/7».
Виталий Байнганов родился 28 января 1998 года в Гусиноозерске. Учился в школе №4. После 9 класса в 2013 году поступил лицей по профессии бульдозерист-экскаваторщик.
В 2016 был призван на срочную службу в Улан-Удэ. Во время службы заключил контракт, и остался служить в 30-й бригаде.
С 2020 года принимал участие в боевых действиях в Сирии. Получил звание ветерана боевых действий.
В апреле 2022 года отправился на территорию Украины.
«Друзья вспоминают Виталия как хорошего друга, товарища и человека который всегда поможет и выручит в любой ситуации», - пишет паблик.
Дома у Виталия Байнганова остались жена и маленький сын.
Виталий Байнганов родился 28 января 1998 года в Гусиноозерске. Учился в школе №4. После 9 класса в 2013 году поступил лицей по профессии бульдозерист-экскаваторщик.
В 2016 был призван на срочную службу в Улан-Удэ. Во время службы заключил контракт, и остался служить в 30-й бригаде.
С 2020 года принимал участие в боевых действиях в Сирии. Получил звание ветерана боевых действий.
В апреле 2022 года отправился на территорию Украины.
«Друзья вспоминают Виталия как хорошего друга, товарища и человека который всегда поможет и выручит в любой ситуации», - пишет паблик.
Дома у Виталия Байнганова остались жена и маленький сын.
ТегиУкраина спецоперация