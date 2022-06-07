Ветеран сирийской войны из Бурятии погиб на Украине

1 июня в ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Гусиноозерска Виталий Байнганов. Об этом сообщил паблик «Селенга-инфо.24/7».Виталий Байнганов родился 28 января 1998 года в Гусиноозерске. Учился в школе №4. После 9 класса в 2013 году поступил лицей по профессии бульдозерист-экскаваторщик.В 2016 был призван на срочную службу в Улан-Удэ. Во время службы заключил контракт, и остался служить в 30-й бригаде.С 2020 года принимал участие в боевых действиях в Сирии. Получил звание ветерана боевых действий.В апреле 2022 года отправился на территорию Украины.«Друзья вспоминают Виталия как хорошего друга, товарища и человека который всегда поможет и выручит в любой ситуации», - пишет паблик.Дома у Виталия Байнганова остались жена и маленький сын.