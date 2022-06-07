Происшествия 07.06.2022 в 17:38

Ветеран сирийской войны из Бурятии погиб на Украине

Дома у Виталия Байнганова остались жена и маленький сын
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Текст: Константин Воронов
Ветеран сирийской войны из Бурятии погиб на Украине
1 июня в ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Гусиноозерска Виталий Байнганов. Об этом сообщил паблик «Селенга-инфо.24/7».

Виталий Байнганов родился 28 января 1998 года в Гусиноозерске. Учился в школе №4. После 9 класса в 2013 году поступил лицей по профессии бульдозерист-экскаваторщик.

В 2016 был призван на срочную службу в Улан-Удэ. Во время службы заключил контракт, и остался служить в 30-й бригаде.

С 2020 года принимал участие в боевых действиях в Сирии. Получил звание ветерана боевых действий.

В апреле 2022 года отправился на территорию Украины.

«Друзья вспоминают Виталия как хорошего друга, товарища и человека который всегда поможет и выручит в любой ситуации», - пишет паблик.

Дома у Виталия Байнганова остались жена и маленький сын.
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