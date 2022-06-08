Происшествия 08.06.2022 в 09:52
В Бурятии главбух муниципального предприятия не жалела денег на свою зарплату
Женщина незаконно начислила себе более 2 млн рублей
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из муниципальных предприятий Заиграевского района, обвиняемой в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.
«Используя доверие руководства и служебное положение, обвиняемая с января по август 2018 года и с апреля 2019 года по декабрь 2020 года выплачивала себе зарплату в завышенном размере. В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 2,2 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал женщину виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году был осужден и сам глава Заиграевского района Александр Бурлаков. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»
«Используя доверие руководства и служебное положение, обвиняемая с января по август 2018 года и с апреля 2019 года по декабрь 2020 года выплачивала себе зарплату в завышенном размере. В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 2,2 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал женщину виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году был осужден и сам глава Заиграевского района Александр Бурлаков. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество