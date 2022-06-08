Происшествия 08.06.2022 в 10:16
В Улан-Удэ водитель сбил дерево и сбежал
Очевидцев ДТП просят откликнуться
Текст: Константин Воронов
МУП «Городское лесничество» просит откликнуться очевидцев ДТП, случившегося 7 июня вблизи дома №30 по ул. Павлова в Улан-Удэ. Там неизвестный водитель сбил дерево, после чего скрылся.
По данным предприятия, всего с начала года в городе по вине нерадивых водителей повреждены в разной степени более 8 зеленых насаждений.
Фото: МУП «Городское лесничество»
По данным предприятия, всего с начала года в городе по вине нерадивых водителей повреждены в разной степени более 8 зеленых насаждений.
Фото: МУП «Городское лесничество»
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