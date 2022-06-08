В Улан-Удэ водитель сбил дерево и сбежал

МУП «Городское лесничество» просит откликнуться очевидцев ДТП, случившегося 7 июня вблизи дома №30 по ул. Павлова в Улан-Удэ. Там неизвестный водитель сбил дерево, после чего скрылся.По данным предприятия, всего с начала года в городе по вине нерадивых водителей повреждены в разной степени более 8 зеленых насаждений.Фото: МУП «Городское лесничество»