Происшествия 08.06.2022 в 10:16

В Улан-Удэ водитель сбил дерево и сбежал

Очевидцев ДТП просят откликнуться
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ водитель сбил дерево и сбежал
МУП «Городское лесничество» просит откликнуться очевидцев ДТП, случившегося 7 июня вблизи дома №30 по ул. Павлова в Улан-Удэ. Там неизвестный водитель сбил дерево, после чего скрылся.

По данным предприятия, всего с начала года в городе по вине нерадивых водителей повреждены в разной степени более 8 зеленых насаждений.

Фото: МУП «Городское лесничество»

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с 8 по 14 июня

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